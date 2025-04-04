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Japonya Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor!

Japonya Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor!
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Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Japonya Grand Prix'si, bu hafta sonu Suzuka Pisti'nde gerçekleştirilecek. Sıralama turları TSİ 09.00'da, yarış ise 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de yapılacak. Geçtiğimiz sezon burayı Max Verstappen kazanmıştı.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 3. yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek. Japonya Grand Prix'si 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları TSİ 09.00, yarış ise 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de yapılacak. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1: 30.983 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

Bu sezon geride kalan 2 yarışta McLaren pilotları Lando Norris ile Oscar Piastri, damalı bayrağı ilk gören pilotlar oldu.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 36 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 35 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 34 puan

5 - Kimi Antonelli (İtalya): 22 puan

Takımlar

1 - McLaren: 78 puan

2 - Mercedes: 57 puan

3 - Red Bull: 36 puan

4 - Williams: 17 puan

5 - Ferrari: 17 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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