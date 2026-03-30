İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Miami Açık'ta şampiyon oldu

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, finalde Çek Jiri Lehecka'yı 2-0 yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu. Sinner, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvasını kazanarak tarihe geçti.

Dünya klasmanının 2 numarası 24 yaşındaki Sinner, finalde karşılaştığı 21 numaralı seribaşı Lehecka'yı 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Sinner, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yapan 8. oyuncu, 2017'deki Roger Federer'den bu yana bunu başaran ilk isim oldu.

İtalyan tenisçi ayrıca, iki turnuvayı da set vermeden kazanan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

Sinner, Miami Açık'ta 2024'ten sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
