Haberler

Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ATP Finalleri'nde Jannik Sinner, dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sinner, bu zaferle üst üste ikinci kez ATP Finalleri şampiyonluğunu elde etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Jannik Sinner şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da oynanan tekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen dünya 2 numarası Sinner, üst üste ikinci kez ATP Finalleri şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan tenisçi Sinner, maçın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Biz bireysel sporcularız ama takımım olmadan başarılı olmam imkansız. Son birkaç ayın yoğun temposundan sonra yıl sonunda bu kupayı kaldırmak çok güzel, bundan daha iyi bir son olamazdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.