İzmirspor BAL'da
Spor Haberleri
İzmir Süper Amatör Lig 3. Grup'ta yer alan İzmirspor, play-out maçında Bornova Yeşilovaspor'u 1-0 yenerek önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hakkı kazandı.
İzmir Süper Amatör Lig 3. Grup'ta yer alan İzmirspor, play-out maçında Bornova Yeşilovaspor'u 1-0 yenerek önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hakkı kazandı.
İzmirspor, Süper Amatör Lig Play-Off A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'taki İzmir takımları arasında üçüncü sırada bulunan Bornova Yeşilovaspor ile eşleşti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı İzmirspor, 60. dakikada Sefer Sever'in golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda gol yemeyen lacivert-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yazdırdı.
Öte yandan Bornova Yeşilovaspor ise statü gereği Süper Amatör Lig'e düştü. - İZMİR