İzmirli Genç Sporcular ANALİG'de Büyük Başarı Elde Etti

İzmirli genç sporcular, Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 18 branştan 13'ünde başarı elde ederek 14 kupa ve 148 madalya kazandı. İzmir takımları basketbol müsabakalarında Türkiye birincisi oldu ve diğer branşlarda da dereceler elde etti.

İzmirli genç sporcular Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'ndeki (ANALİG) 18 branştan 13'ünde başarı elde ederek 14 kupa ve 148 madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulması amaçlarıyla düzenlenen ANALİG 2022-2023 Osman Bayrakdar Sezonu'nu İzmirli sporcular başarıyla kapattı.

Ligdeki 18 branşın 13'ünde başarı elde eden İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı sporcular 7 birincilik kupası, 3 ikincilik kupası, 4 üçüncülük kupası kazandı.

İzmirli sporcular müsabakalarda 88 altın, 21 gümüş ve 39 bronz madalya elde etti.

Organizasyon kapsamında, Samsun'da gerçekleştirilen basketbol müsabakalarında İzmir'in kız ve erkek takımları namağlup Türkiye birincisi oldu.

Takımlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen tenis, su topu, hentbol, yüzme, voleybol, jimnastik, judo gibi branşlarda da dereceler elde etti.

Ayrıca Yozgat'ta yapılan güreş müsabakalarında da 5 İzmirli sporcu dereceye girdi.