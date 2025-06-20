İzmir Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvasına Ev Sahipliği Yapıyor

İZMİR bir kez daha uluslararası çapta bir plaj voleybolu şölenine ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı eleme maçlarıyla başladı. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde 22 Haziran'da sona erecek karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

18 kadın ve 20 erkek takımı olmak üzere 38 takımın mücadele edeceği turnuvada karşılaşmalar saat 09.00'da başlayıp, 21.30'a kadar kesintisiz devam edecek. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek. Yeme-içme alanları ile sporseverler hem sporun hem turnuvanın keyfini çıkaracak.