İzmir Spor Zirvesi'nde Altyapı ve Kurumsallaşma Vurgusu

İzmir Spor Zirvesi'nde 'Sporda altyapı ve kurumsallaşma' başlıklı panelde Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan konuştu. İki başkan panelde altyapının ve kurumsallaşmanın önemini anlattı. İlk olarak söz alan Mehmet Sepil, 10'uncu senesini geride bıraktığını belirterek, "Türkiye'de bir realite var. Futbol en öndeki spor branşı. En çok ilgi çeken, en çok taraftarı olan, en çok yazılan branş futbol. Dünyada da birinci sıradaki spor dalı. İster istemez endüstri oldu. Mesela İngiltere'de Manchester United'ın değeri Türkiye'deki birçok şirketten fazla. Biz de yapılanmalıyız. Futbolu ve olimpik branşları ayrı ele aldık. Şirketleşmeyi de ayırdık. Bizim ortağımız Sport Republic sadece futbola odaklı. Birinci yapılanmada futbolu olimpik branşlardan ayırdık. Olimpik branşları da kendi içinde doğru yapılandırmaya çalıştık" dedi.

Birçok branşa yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Mehmet Sepil, "Voleybolda Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz, bunun için bütçe gerekiyor. Bunun için de doğru modellerle gitmeye çalışıyoruz. Basketbolda da benzeri yapılanma yaptık. Kendi içinde branşlarımızı büyütüyoruz. İster futbolda ister diğer branşlarda yapılanmanın en önemlisi finans yapısı. Finans yapısı doğru kurulmazsa hiçbir şey çalışmaz. Ömür boyu bizler olmayacağız. Sistemi kendi içinde sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz. Futboldaki sistemi kalıcı yapmak istedik ve kalıcı da olacak. Türkiye'ye örnek bir yapı oluşturmak istiyoruz. Futbolda kötü yönetiliyoruz. Trabzon şampiyon olduktan sonraki süreçte 54 senede sadece 3 Anadolu takımı birinci olabildi. Bu orta oyununa döndü. İnanılmaz lüzumsuz paralar harcanıyor. Dünyanın en yaşlı ligiyiz. Daha kötü günler bizi bekliyor. Çok fazla maç oynamak zorunda kalıyor takımlar. Türk kulüplerini Avrupa'da daha zor günler bekliyor. Yaşlı bir kadroyla yapılaşma mümkün değil" diye konuştu.

ÖZKAN: BAŞARI İÇİN ÇALIŞKAN OLMAK GEREKİYOR

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise başarı için önce temellerin sağlam atılması gerektiğini söyledi. Özkan, "Biz inşaatın kabasını yapıyoruz, ince işçiliğe giremiyoruz. Binaya ruh veremiyoruz. Temele inmeliyiz. Önce aileye eğilmeliyiz. Anne, baba spor yapıyor mu? Aktif spor yapılıyor mu? Spor yapmayan anne, baba çocuğuna spor yaptırmaz. Çocuk anne babayı rol model alır. Çevre de çok önemli. Biz sporcu yetiştirirken çocuğa ne dersek çevre tersini söylüyor. Okula ise sabah 08.00'de gidip 16.00'da çıkıyor. Sonra çocuk bize geliyor, biz de çocuğa sonra koş diyoruz. Okullarla ilgili beden eğitiminin öne alınması gerekiyor. Biz Altınordu olarak çocuklarımıza özel ders veriyoruz. Çalışkan olmak gerekiyor. Tembel adamdan bir şey olmaz. Karakteri güçlü asla vazgeçmeyecek insanlar oluşturmak lazım. Futbolda oyun konuşulmuyor sadece sonuç konuşuluyor" dedi.