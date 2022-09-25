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İzmir spor haberleri | Aliağa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hamit Erdem güven tazeledi

Spor Haberleri

İzmir spor haberleri | Aliağa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hamit Erdem güven tazeledi

İzmir haberler... Aliağa Fenerbahçeliler Derneği 9. olağan genel kurulunda, tek liste ile seçime giren mevcut başkan Hamit Erdem yeninden başkanlığa seçildi.

Aliağa Fenerbahçeliler Derneği 9. olağan genel kurulunda, tek liste ile seçime giren mevcut başkan Hamit Erdem yeninden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçeliler Derneği olağan genel kurulu Aliağa Ticaret Odası toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Arif Güven'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi. Daha sonra yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimine geçildi. Açık oylamayla yapılan seçimde tek liste oylamaya sunuldu. Mevcut başkan Hamit Erdem'in listesi oybirliği ile kabul edildi. Erdem'in yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: Hamit Erdem, Ali Fuat Yaşar, Ufuk Dağdeviren, Arkun Ünsal, Serkan Ardıç, Gökhan Karataş, Ali Serkan Sarol, Ümit Faydalı, Cantaş Şirin, Faruk Keskin, Alper Tabakçı, Gökhan Yıldız, Murat Aktaş, - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hamit Erdem Spor Haberler

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