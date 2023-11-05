İzmir'de Yelken Ligi Funboard Slalom ve Wingfoil Şampiyonaları Tamamlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi ile "Open Wingfoil Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirildi. Cuma günü başlayan mücadele bugünkü yarışlarla tamamlandı.

13 yaş altı kızlarda Selin Diaz, erkeklerde Emir Aşıkoğlu, 15 yaş altı kızlarda Derin Gökmeral, erkeklerde Yaman Özkayagan, 17 yaş altı kızlarda Elif Ercan erkeklerde de Mert Kaçan ilk sırada yer aldı.

"Open Wingfoil Türkiye Şampiyonası"nda ise ilk 3 sıra Berk Yalgın, Talha Nasuh Üner ve Yegor Postolov'dan oluştu.