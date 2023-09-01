İzmir'de düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası başladı
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası, ilk gün yarışlarıyla başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Balkan ülkelerinden birçok atlet katılıyor.
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası ilk gün yarışlarıyla başladı.
Atatürk Stadı'ndaki şampiyonanın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta halk oyunları gösterisi sunuldu.
Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan atletlerin mücadele ettiği şampiyona 3 Eylül Pazar günü tamamlanacak.