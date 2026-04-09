İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında PSG, Liverpool’u 2-0 mağlup ederken Atletico Madrid, 10 kişi kalan Barcelona’yı deplasmanda 2-0 yenerek tur için avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Avrupa devleri sahne aldı. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarında Liverpool ve Barcelona sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

LIVERPOOL, PSG DEPLASMANINDA KAYIP

Bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool, Paris Saint-Germain’e konuk oldu. Fransız ekibi karşısında etkisiz bir performans sergileyen İngiliz temsilcisi, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. PSG, aldığı bu galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

ATLETICO MADRID, BARCELONA’YI 10 KİŞİ YAKALADI

Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Barcelona’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Barcelona, sahasında ağır bir yara alırken; Atletico Madrid elde ettiği skorla tur için büyük avantaj elde etti.

Alper Kızıltepe
