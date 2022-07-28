İtalyan ekibi Torino'nun teknik direktörü ile sportif direktörü birbirine girdi
İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile kampı ziyaret eden sportif direktör Davide Vagnati kavga etti. Bu skandal kavganın sebebinin transferlerin zamanında yetişmemesi olduğu öne sürüldü.
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İtalyan ekibi Torino, skandal bir kavgayla dünya gündemine geldi. Ivan Juric ve Davide Vagnati birbirine girdi. Bu olay gizli kayda alındı ve görüntüleri gündem yarattı.
TRANSFER KAVGASI
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kavgaya tutuştu. İkilinin arasındaki gerginliğinin sebebinin transfer konusunda geç kalınması olduğu öne sürüldü. Bu anın kayda alınan görüntüleri ise çok konuşuldu.