İtalyan devi şampiyonluğu böyle kutladı

Serie A'nın son haftasında Cagliari'yi 2-0 mağlup eden Napoli, 82 puanla en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde şampiyon olmayı başardı.

GECE BOYUNCA KUTLADILAR

Napoli taraftarları da büyük sevince neden olan Serie A şampiyonluğunu gece boyu havai fişeklerle kutlamaya devam etti.

NAPOLİ'NİN 4. ŞAMPİYONLUĞU

Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4. lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4. kez Serie A kupasını müzesine götürdü.