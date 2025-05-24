İtalyan devi şampiyonluğu böyle kutladı

İtalyan devi şampiyonluğu böyle kutladı
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İtalyan devi şampiyonluğu böyle kutladı
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Serie A'nın son haftasında Cagliari'yi 2-0 mağlup eden Napoli, 82 puanla en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde şampiyon olmayı başardı. Bu zafer, Napoli'nin tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu simgeliyor. Şampiyonluk, Napoli taraftarları tarafından gece boyu havai fişeklerle kutlandı.

Serie A'nın son haftasında Cagliari'yi 2-0 mağlup eden Napoli, 82 puanla en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde şampiyon olmayı başardı.

GECE BOYUNCA KUTLADILAR

Napoli taraftarları da büyük sevince neden olan Serie A şampiyonluğunu gece boyu havai fişeklerle kutlamaya devam etti.

NAPOLİ'NİN 4. ŞAMPİYONLUĞU

Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4. lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4. kez Serie A kupasını müzesine götürdü.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

ASLANLARIM GiBi BRAVO NAPOLi GOOOOHPAAAA FENEV FOOOHiSEEEH FENEEEV NASILSA BASKETBOL FiNALiNDE KöYFERANS PENALTILAR TARiFESiNE UYUP KAYBEDECEK ZUHAHAHAHAAAA

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

şimdi bizim türk takımları izledi seneye kopyala yapıştır yapar

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

herkes dev,herkes ünlü.normal baslik atamiyorsunuz.abartmayin herseyi bu kadar.

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