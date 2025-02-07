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İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

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Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi. Sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayıracak olan Juventus, yerine Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızının transferi için Napoli'de birlikte çalıştığı sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği belirtildi. Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e İtalyan devi Juventus talip oldu. Serie A ekibinin sezon sonu Nijeryalı golcüyü transfer edeceği iddia edildi.

KANCAYI ATTILAR

Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus'ta sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 17 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Cimbom isterse alır, kimse vermez. kuşlar ötüşmeye devam etsin.

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Haber YorumlarıBlackened:

Gsli kardeşler 75 milyon euronuz yoksa tırı vırı yapmayın bu adamı size yar etmezler :))

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Haber YorumlarıArif İnanç:

SponsorSARAY isterse iki sponsor ile işi bitirir. Sıkmayın canınızı.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bize iyi bir forvet verin osimheni alın hadi bakalım böyle bedava futbolcu yok.

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Haber YorumlarıAydın DURSUN:

İyi bir penaltıcıya ihtiyaçları var demek ki

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