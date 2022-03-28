İtalya maçı öncesi A Milli Takım'da 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı - Haberler

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İtalya maçı öncesi A Milli Takım'da 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı

Haberler.com - Spor
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Hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan A Milli Takım, Kuzey Makedonya'ya yenilen İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak. Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele öncesi Ay-Yıldızlı ekipte 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

4 FUTBOLCU İTALYA KARŞISINDA YOK

TRT Spor'un haberine göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı. Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Serdar Aziz, Spor, Haberler

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