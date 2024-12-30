İşte bunu kimse beklemiyordu: Cengiz Ünder ezeli rakibe "Gelirim" dedi
Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Cengiz Ünder'in Trabzonspor ile ön görüşme yaptığı ve transfer olmayı kabul ettiği öne sürüldü. Resmi görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü veremeyen ve kendisine takım bulması istenen Cengiz Ünder hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
GÖRÜŞME YAPILDI
Trabzonspor yöneticileri, Cengiz Ünder ile ön görüşme yaptı. Cengiz de "Gelirim" dedi. Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon euroya almıştı. Fakat sarı-lacivertliler, yıldız futbolcudan sık sık sakatlanması nedeniyle istediği verimi alamadı.
"TRABZONSPOR'A GELİRİM"
Trabzonsporlu yöneticiler ile ön görüşme yapan Cengiz'in bordo mavili yöneticilere "Trabzonspor'a gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcu ile resmi görüşmelerin de önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.