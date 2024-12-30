İşte bunu kimse beklemiyordu: Cengiz Ünder ezeli rakibe 'Gelirim' dedi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü veremeyen ve kendisine takım bulması istenen Cengiz Ünder hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor yöneticileri, Cengiz Ünder ile ön görüşme yaptı. Cengiz de "Gelirim" dedi. Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon euroya almıştı. Fakat sarı-lacivertliler, yıldız futbolcudan sık sık sakatlanması nedeniyle istediği verimi alamadı.

"TRABZONSPOR'A GELİRİM"

Trabzonsporlu yöneticiler ile ön görüşme yapan Cengiz'in bordo mavili yöneticilere "Trabzonspor'a gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcu ile resmi görüşmelerin de önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.