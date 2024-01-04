İşte aralarında geçen diyalog! Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti

Yıldız futbolcı Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca ile oynadığı maçta oynamayı beklerken mücadeleyi yine süre alamadan tamamladı.

ANCELOTTİ ARDA'YI SOYUNMA ODASINA ÇEKTİ

Arda'nın Mallorca maçında neden oyuna alınmadığı büyük tartışma yarattı. Eflatun beyazlıların teknik direktörü Ancelotti, yıldız furbolcu ile maç sonunda özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"OYNAMAYI HAK ETTİN"

İspanya'dan Defensa Central'da yer alan habere göre, Arda ile soyunma odasında özel bir görüşme yapan Ancelotti Arda'ya, "Oynamayı hak etmiştin. Bugün, senin günün değilmiş ama yakında sıra sana gelecek. Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın ve çok kısa süre içerisinde sahaya da çıkacaksın" dedi.