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İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de 13. haftada Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi.

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Ev sahibinin 7. dakikadaki golü Elvin Mendy'den gelirken Mardin 1969 Spor, Mallik Wilks'in 42. ve Olarenwaju Kayode'nin 59. dakikadaki golleriyle kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: İbrahim Güner, İbrahim Ethem Potuk, Kerem Kalkan

İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin, Elvin Mendy, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan (Ilianov Iliev dk. 81), Kubilay Sönmez (Erdem Seçgin dk. 63), Dijlan Aydın, Mamadou Fall, Ömer Faruk Duymaz (Berk Ali Nizam dk. 62), Alieu Cham (Aytaç Kara dk. 46), Ali Akman (Mario Krstovski dk. 62)

Yedekler: İsa Doğan, Michael Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı, Mustafa Sol

Teknik Direktör: Özer Hurmacı

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Emre Taşdemir (Muammer Denizhan Taşkan dk. 46), Adem Eren Kabak, Baba Alhassan (Djordje Denic dk. 65), Tonio Teklic (Şahverdi Çetin dk. 82), Mallik Wilks, Zdravko Dimitrov (Berkay Doğan dk. 86), Olarenwaju Kayode (Osman Yıldırım dk. 86)

Yedekler: Ömer Kahveci, Eray Korkmaz, Bünyamin Balat, Enes Erol, Ahmet Ülük

Teknik Direktör: Ivaylo Petev

Gol: Elvin Mendy (dk. 7) (İstanbulspor), Mallik Wilks (dk. 42), Olarenwaju Kayode (dk. 59) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Alp Tutar, Duran Şahin, Elvin Mendy, Aytaç Kara, Dijlan Aydın (İstanbulspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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