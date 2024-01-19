İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ı Teknik Direktör olarak göreve getirdi
İstanbulspor, Hakan Yakın'la yollarını ayırdıktan sonra eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getirdi. 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşma yapıldı. Bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışacak olan İstanbulspor, Korkmaz'ın liderliğinde Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.
Hakan Yakın'la yollarını ayıran İstanbulspor, eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getirdi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.
2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.