'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin Asya etabı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Asya etabı gerçekleştirildi.

Üsküdar parkurunda yapılan yarışta yaklaşık 4 bin kişi, yağışlı ve rüzgarlı havada 10K ve 5K olmak üzere iki ayrı kategoride koştu.

Yarışın 5K kategorisinde erkeklerde Suriyeli Nuri Mohamed Ali, 16 dakika 36 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Ömer Talyak 16 dakika 47 saniye ile ikinci, Iraklı Ishaq Abbas Mahmood Alridha ise 16 dakika 51 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Rus Mariia Kolpakova, 21 dakika 1 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı. İranlı Samin Larki 22 dakika 45 saniye ile ikinci, Gizem Taşyaka ise 23 dakika 8 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada finişi gördü.

10K'da zirve Ayhan Bakar ve Ebru Kapdan'ın

Organizasyonda 10K yarışında erkekler kategorisinde 33 dakika 9 saniyelik performansıyla Ayhan Bakar birinciliği elde etti. Bakar'ı 34 dakika 18 saniyeyle Mestan Turhan, 34 dakika 21 saniyeyle Sefa Karakaya takip etti.

Kadınlarda ise birincilik 41 dakika 28 saniyeyle koşan Ebru Kapdan'ın oldu. İkinci sırayı 45 dakika 22 saniye ile Gamze Turhan, üçüncü sırayı ise 46 dakika 38 saniyeyle Liubov Özkalgay aldı.

Bu kategoriyi 90 dakikada tamamlayanlar, 1 Kasım'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna katılım için gerekli barajı da geçmiş oldu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcuları da yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da 5K ve 10K parkurlarında mücadele etti.

AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ile Başfoto Muhabiri Ahmet Okatalı, 5K parkurunda yarıştı.

Yusuf Özhan erkeklerde 36, genel klasmanda da 38. oldu. Cuma Kaan Elbir erkeklerde 91, genelde ise 106. sırayı aldı. Ahmet Okatalı da erkeklerde 259, genelde ise 455. sırada yarışı tamamladı.

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul ise 10K parkurunda ter döktü. Kul, parkuru 40 dakika 26 saniyede bitirerek genelde 28, 35-39 yaş kategorisinde 10. oldu.

Cuma Kaan Elbir, Anadolu Ajansı olarak sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Yarışta yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Elbir, "AASK olarak Üsküdar'da gerçekleştirilen İstanbul'u Koşuyorum yarışına katılım sağladık. AA Genel Yayın Yönetmenimiz Yusuf Özhan, takım kaptanımız Hasan Hüseyin Kul ve Ahmet Okatalı ile yarışa katıldık. Ajans olarak sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Kendimiz de kısa bir süre önce 1920 Koşusu'nu düzenledik. Önümüzdeki yıl da düzenleyip geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ajans çalışanlarımızın ve ailelerinin bu tür spor aktivitelerine katılmalarını önemsiyoruz, teşvik ediyoruz." diye konuştu.

AASK sporcusu Ahmet Okatalı ise "AASK olarak bu yarışa katıldık. İlk defa böyle bir profesyonel yarışa katılıyorum. Biraz yorucu oldu. Kendimi çok iyi hissettiğim bir yarışma oldu. Belki çok iyi bir derece elde edemedim ama katılmak da güzeldi. Heyecan dolu, güzel bir sabah oldu." değerlendirmesinde bulundu.