İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor'u 38-33 yendi

İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor'u 38-33 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup etti. İlk yarıyı 22-16 önde kapatan İstanbul ekibi, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını, İstanbul Gençlikspor 22-16 önde tamamladı.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren İstanbul ekibi, karşılaşmayı 38-33 kazandı.
Kaynak: AA