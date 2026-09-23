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İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Giresunspor'u 38-33 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup etti. İlk yarıyı 22-16 önde kapatan İstanbul ekibi, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup etti.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını, İstanbul Gençlikspor 22-16 önde tamamladı.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren İstanbul ekibi, karşılaşmayı 38-33 kazandı.

Kaynak: AA
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