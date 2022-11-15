İstanbul ekibi adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat
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Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, Dünya Kupası arasından sonra adres değiştiriyor. İstanbul ekibi ara dönüşü rakipleriyle Esenler Erok Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali için bakıma alınacak olması nedeniyle Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında adres değiştirecek.
TÜRKİYE KUPASI MAÇINI EROK STADYUMU'NDA OYNADI
Ajansspor'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Kırşehirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Erok Stadı'nda oynamıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BAKIMA GİRECEK
Bu süreçte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na, Şampiyonlar Ligi finali öncesi bakım-onarım çalışması yapılacak.
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