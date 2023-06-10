İstanbul'daki dev final öncesi Kevin de Bruyne'den Haaland sorusuna bomba cevap: Eşimle mutluyum

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Kevin de Bruyne basın toplantısında konuştu. İngiliz ekibinin yıldızı, "Erling Haaland ile aranızdaki kimyadan bahseder misin? İlk görüşte aşk mıydı?" sorusuna verdiği "Hayır. Eşimle çok mutluyum." cevabıyla tüm salonu güldürdü.

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın toplantısında konuştu. Belçikalı futbolcu, takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili soruya verdiği cevapla güldürdü.

"EŞİMLE ÇOK MUTLUYUM"

Basın toplantısında muhabir Kevin de Bruyne'ye, "Erling Haaland ile aranızdaki kimyadan bahseder misin? İlk görüşte aşk mıydı?" diye sordu. Belçikalı yıldızın bu soruya, "Hayır. Eşimle çok mutluyum." cevabını vermesi salonu kahkahalara boğdu.

"HAALAND SİZİN NE İSTEDİĞİNİZİ ANLIYOR"

Belçikalı yıldız Haaland için övgü dolu ifadeler kullanırken, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Inter'e karşı eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur." ifadelerini kullandı.