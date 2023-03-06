İstanbul'da korkunç anlar! Yere düşen atlet tek bir yaşam belirtisi göstermedi, hemen etrafı sarıldı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası 60 metre engelli finalinde İspanyol atlet Enrique Llopis, herkesin yüreğini ağzına getirdi. 22 yaşındaki sporcu son engele takılınca yere düştü ve kafasını çarptı. Daha sonra hareketsiz kalarak hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen sporcunun yanına sağlık ekipleri hemen koştu ve Enrique Llopis'in etrafı örtüyle kapatıldı. Sedye ve boyunlukla hastaneye kaldırılan sporcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.