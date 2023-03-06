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İstanbul'da korkunç anlar! Yere düşen atlet tek bir yaşam belirtisi göstermedi, hemen etrafı sarıldı

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası 60 metre engelli finalinde İspanyol atlet Enrique Llopis, herkesin yüreğini ağzına getirdi. 22 yaşındaki sporcu son engele takılınca yere düştü ve kafasını çarptı. Daha sonra hareketsiz kalarak hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen sporcunun yanına sağlık ekipleri hemen koştu ve Enrique Llopis'in etrafı örtüyle kapatıldı. Sedye ve boyunlukla hastaneye kaldırılan sporcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'daki Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan İspanyol atlet Enrique Llopis, 60 metre engelli finalinde yere düşüp kafasını vurduktan sonra hastaneye kaldırıldı.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE YERDE KALDI

22 yaşındaki sporcu, yarışta son engele takılarak yere düştü. Kafasını vuran Enrique Llopis, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Hemen duruma müdahale eden sağlık ekipleri sporcunun etrafını örtüyle kapadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Boyunluk takılan sporcu daha sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneden görüntüsü paylaşılan atlet Enrique Llopis'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O anlara ait fotoğraflar:

İstanbul'da korkunç anlar! Yere düşen atlet tek bir yaşam belirtisi göstermedi, hemen etrafı sarıldı

İstanbul'da korkunç anlar! Yere düşen atlet tek bir yaşam belirtisi göstermedi, hemen etrafı sarıldı

İstanbul'da korkunç anlar! Yere düşen atlet tek bir yaşam belirtisi göstermedi, hemen etrafı sarıldı

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