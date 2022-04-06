İstanbul'da gördüklerini unutamıyor! Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Almanya'daki atmosfere değinen Xavi, Galatasaray maçını da andı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ZOR BİR STADYUMDAN ÇIKMAYI BAŞARDIK"

Xavi Hernandez yaptığı açıklamada, "Frankfurt'ta harika bir atmosfer olacağını söylediler. İlk defa burada oynuyoruz, göreceğiz. Türkiye'de çok zor bir stadyumdan çıkmayı başardık. Yine kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çabalayacağız. Formdayız ama yarın bambaşka bir hikayeyle de karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Xavi Hernandez'in yönettiği Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkmıştı.

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