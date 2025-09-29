Istanbul Airport Golf Cup Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

İga İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda "Istanbul Airport Golf Cup" düzenlendi. Yaklaşık 200 golf tutkununun katıldığı turnuvada, son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

"Istanbul Airport Golf Cup", İGA İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlendi. Yaklaşık 200 golf tutkununun katıldığı turnuvada, son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği turnuva, 26-27-28 Eylül tarihlerinde oynanırken üç gün boyunca hem 'junior' hem de 'yetişkin' kategorilerinde mücadeleler yarışmaya damga vurdu. Turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu Çağla Metin ve Erdem Kıramer yer aldı. - İSTANBUL