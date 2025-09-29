Haberler

Istanbul Airport Golf Cup Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

Istanbul Airport Golf Cup Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGA İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda düzenlenen 'Istanbul Airport Golf Cup', yaklaşık 200 golf tutkununun katılımıyla gerçekleşti. Kemer Country Golf Kulübü'nde üç gün süren turnuvada iş ve sanat dünyasından önde gelen isimler yer aldı.

İga İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda "Istanbul Airport Golf Cup" düzenlendi. Yaklaşık 200 golf tutkununun katıldığı turnuvada, son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

"Istanbul Airport Golf Cup", İGA İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlendi. Yaklaşık 200 golf tutkununun katıldığı turnuvada, son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği turnuva, 26-27-28 Eylül tarihlerinde oynanırken üç gün boyunca hem 'junior' hem de 'yetişkin' kategorilerinde mücadeleler yarışmaya damga vurdu. Turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu Çağla Metin ve Erdem Kıramer yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
Bağımlı kızının dramını anlattı: Kızım doğum yaptı, babası belli değil

Bir babanın çaresizliği: Kızım doğum yaptı, babası belli değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.