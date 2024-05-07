ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 25 metre rapid tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, 544 puanla 51'inci, Buğra Selimzade 528 puanla 56'ıncı, Mustafa İnan 518 puanla 58'inci, İsmail Keleş 504 puanla 60'ıncı oldu.

Organizasyon 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.