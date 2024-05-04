ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor.

Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler finalinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, 137.5 puanla 7'nci oldu.

Damla Köse ve Mert Nalbant çifti, 10 metre havalı tüfek karışık takım kategorisinde toplamda attıkları 627.6 puanla 16. sırada yer aldı. Milli sporcular bu dereceyle yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Organizasyonda yarın havalı tüfek bireysel ve trap kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.