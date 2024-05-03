ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası Azerbaycan'da Sürüyor
Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de düzenlenen Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan 26'ncı, Şimal Yılmaz ise 42'nci sırada yer aldı. Organizasyon 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.
ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor.
Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan 571 puanla 26'ncı, Şimal Yılmaz ise 568 puanla 42'nci sırada yer aldı.
Organizasyon 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.