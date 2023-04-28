Isparta Tekespor kalecisinin penaltı atışlarındaki davranışlarına tepki yağıyor

Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere biten mücadelede seri penaltı atışlarında Isparta Tekespor kalecisinin yaptıkları gündem oldu. Şutlar karşısında bir refleks göstermeyen kaleciye tepki yağdı.

Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışlarına giden mücadeleye Isparta Tekespor kalecisi damga vurdu.

KALECİ TEPKİ ÇEKTİ

Normal süresi golsüz biten karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Isparta Tekespor kalecisinin penaltı atışlarında reaksiyonsuz kalması ise sosyal medyada gündem oldu.

HİÇBİR KÖŞEYE ATLAMADI

Penaltı vuruşları karşısında hiçbir şekilde bir köşeye atlamayan kaleciye tepki yağdı. Futbolseverler kalecinin neden böyle bir tutum sergilediğini anlamakta zorlandı.