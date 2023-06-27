İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu

Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcı Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, Serie B ekibi Sampdoria, ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. Serie B ekibi Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Serie B takımından yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Büyük beklentilerle takımın başına getirilen Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.