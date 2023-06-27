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İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcı Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, Serie B ekibi Sampdoria, ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. Serie B ekibi Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Serie B takımından yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Büyük beklentilerle takımın başına getirilen Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Andrea Pirlo Spor Haberler

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