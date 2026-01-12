Haberler

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı
Güncelleme:
Porto, ismi birçok takımla anılan başarılı teknik direktörü Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı dile getirildi.

  Porto, teknik direktör Francesco Farioli ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.
  Francesco Farioli, Porto ile ligde 49 puan toplayarak en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde lider durumda.

Geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig'de de görev yapan Francesco Farioli'nin ismi birçok farklı takımla anılıyordu. Porta'da görev yapan genç teknik adamın akıbeti belli oldu.

PORTO'DAN 2 YILLIK YENİ İMZA

Portekiz ekibi Porto, başarılı bir sezon geçiren teknik direktörü Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli imzayı attı

7 PUAN FARKLA LİDER DURUMDA

Daha önce Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Nice ve Ajax'ı çalıştıran 36 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti. Takımıyla ligin ilk yarısında 49 puan toplayan Farioli, en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde lider durumda.

