İsmail Yıldırım'a CEV'den Sırbistan'da görev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmail Yıldırım'a CEV'den Sırbistan'da görev

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İsmail Yıldırım'a CEV'den Sırbistan'da görev

Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım, 07-09 Nisan 2022 tarihleri arasında UB/Sırbistan' da gerçekleştirilecek olan CEV U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım, 07-09 Nisan 2022 tarihleri arasında UB/ Sırbistan' da gerçekleştirilecek olan CEV U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım'ın 07-09 Nisan 2022 tarihleri arasında UB/ Sırbistan' da gerçekleştirilecek olan CEV U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası 2022 2.nci raund maçlarında görevlendirildiği duyuruldu.

Turnuvada ev sahibi Sırbistan U20 erkek milli takımının yanısıra Fransa,Yunanistan ve Avusturya milli takımları mücadele edecek. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, "Uluslararası Voleybol Hakemimiz İsmail Yıldırım'a Başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Yıldırım, Sırbistan, voleybol, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title