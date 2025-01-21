İsmail Okumuş FK Sahadan Çekildi
Kayseri Süper Amatör Küme 12. haftasında İsmail Okumuş FK, Kayseri Atletikspor ile oynadığı maça 9 kişi çıkarak 12. dakikada 2-0 geriye düştü ve sahadan çekilme kararı aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 12. haftasında Kayseri Atletikspor ile karşı karşıya gelen İsmail Okumuş FK sahaya 9 kişi çıktı. 12. dakikada 2-0 geriye düşen İsmail Okumuş FK, sahadan çekildi.
Stat: Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar, Muhammed Boylu, İbrahim Çolak
Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Mert Ali Yıldız, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Furkan Batar, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Buğrahan Çiçek, Salih Önder, Batuhan Hidayetoğlu
İsmail Okumuş FK: Batuhan Altıntaş, Cihan Dursun, Üzeyir, B. Furkan Keskin, Sezer Kalın, Kaan Kubilay Maviyıldız, S. Efe Erbay, Raşit Kılıç, Mert Beyşahoğlu
Goller: Furkan Batar (dk. 6), Yusuf Karamanoğulları (dk. 11) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ