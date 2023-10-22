İsmail Kartal'la tarih yazan F.Bahçe'den Süper Lig'de eşi benzeri görülmemiş başarı

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk takım olarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, daha önce 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galip tamamlamıştı.

Lige fırtına gibi başlayan ve son olarak sahasında Hatayspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da kazanan ilk Türk takımı oldu.

LİG TARİHİNE GEÇTİLER

Hatayspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, bir ilki daha başardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip olmayı başardı.

2009-2010 SEZONUNDA 8 HAFTAYI NAMAĞLUP TAMAMLADILAR

Sarı-lacivertliler, daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.