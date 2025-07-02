İsmail Kartal, Persepolis ile Resmen Ayrıldı
Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kartal, kulübün başına ocak ayında geçmişti.
Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.
Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.
Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor