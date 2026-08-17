İsmail Kartal: Lyon karşısında avantaj hedefliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympique Lyon karşısında avantajlı skoru elde etmek için mücadele ortaya koyacaklarını belirtti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, yarın saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Bu akşam antrenmanımız olacak. Dün ekibimizle güzel bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar tesisten hiç çıkmadık. Daha önceden de Lyon'un oynadığı maçları takip ettik. Hep beraber yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri isim yapmış başarılı bir teknik adam. Lyon, Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçemiz için hep beraber mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi yolunda avantaj elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz"

Lyon'a karşı önlemleri olsa da kendi oyunlarını oynamak istediklerini ifade eden Kartal, "Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım topu ayağında tutabilen bir takım. Ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde kompakt takım savunması yapabileceğiz tabii ki rakibin oyun planlarına göre önlemlerimiz olacak. Kendi oyunumuzu oynayıp avantaj elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lukaku yüzde yüz hazır değil ama kadroda olacak"

Yeni transfer Romelu Lukaku'nun da yarın maç kadrosunda olacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Lukaku çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabilen biri. Türkçe öğreneceğini ve 3 ay sonra benimle Türkçe konuşacağını söyledi. Öz güvenli bir oyuncu. Henüz yüzde yüz hazır değil, yüzde yetmiş hazır ama yarın kadroya alacağım. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli, çok güçlü bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece dayanıklılığıyla ilgili şu an sorunu var. Bu sorunu da birkaç hafta içinde ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Brezilyalı kaleci Ederson'un da hazır halde olduğunu ve yarın kadroda olacağını söyleyen İsmail Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak ve şu an oynayabilecek durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı