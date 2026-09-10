İsmail Kartal’dan Roma karşısında 1’i zorunlu 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Beşiktaş derbisi 11'ine göre Roma maçına 1'i zorunlu 4 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan 11'nden 4 değişikliğe gitti. Cezalı olan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Ognjen Mimovic ise yedek bekledi.

Guendouzi cezalı, Asensio sakat

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavisi sürüyor. Asensio'nun yanı sıra UEFA'dan men cezası alan Matteo Guendouzi de kadroda yer almadı.

Roma maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Roma mücadelesine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, ilk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı