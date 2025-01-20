Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Ismail Jakobs: 'Her Maç Önemli, Kazanırsak Büyük Bir Adım Olacak'

Ismail Jakobs: 'Her Maç Önemli, Kazanırsak Büyük Bir Adım Olacak'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'nde her maçın kritik olduğunu belirterek, Dinamo Kiev ile oynanacak maçta galibiyetin önemli bir adım olacağını ifade etti.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kazanırsak büyük bir adım olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Maç öncesinde Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu söyleyen Jakobs, "Kazanırsak büyük bir adım olacak. Ana hedefimiz lig, diğeri de bu. Avrupa Ligi'nde bir şeyler kazanabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Tamamen iyileştiğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Fizik olarak iyi hissediyorum. Çok maç oynamak için vücudumu hazır hissediyorum. Elimden geleni de vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşları ve Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde adaptasyon sürecinin kolaylaştığını ifade eden Ismail Jakobs, "Onlar sayesinde soyunma odasında ve sahada çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Maç oynadıkça ve kazandıkça daha da birbirimize sarılıyoruz, birlik olmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
img

Edirne'de kahreden olay! Aile hekimi, evinde ölü bulundu
img

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.