Eskişehir'de Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası'nda sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda başarılı sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada yer alan sporcular, dereceye girebilmek için mücadelelerini sergiledi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara başarı belgeleri takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

