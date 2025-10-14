İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için ezeli rakiplerden Beşiktaş harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve yaşanan gelişmelerin ardından transfer listesine eklediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, Fenerbahçe yönetimine İrfan'ı ocak ayında transfer etmek istediklerini dile getirdiği belirtildi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Siyah-beyazlıların, oyuncunun mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında kiralama teklifi yaparak yıldız isme imza attırmayı hedeflediği dile getirildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta sahanın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.