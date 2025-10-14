Haberler

İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi ezeli rakip Beşiktaş'ın transfer listesine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe yönetimi ile iletişime geçerek İrfan'ı ocak ayında transfer etmek istediklerini dile getirdiği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için ezeli rakiplerden Beşiktaş harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve yaşanan gelişmelerin ardından transfer listesine eklediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, Fenerbahçe yönetimine İrfan'ı ocak ayında transfer etmek istediklerini dile getirdiği belirtildi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Siyah-beyazlıların, oyuncunun mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında kiralama teklifi yaparak yıldız isme imza attırmayı hedeflediği dile getirildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta sahanın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.