İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 90+5. dakikada öne geçtiği maçta 90+11'de gol yiyerek beraberliğe razı oldu. Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi. İrfan'ın gol anında herhangi bir tepki vermemesi futbolseverlerin gündemine oturdu.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 90+5. dakikada öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle galibiyeti kaçırdı.

Asensio'nun uzatma dakikalarında attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, maçın bitimine saniyeler kala kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise Kasımpaşa'nın golü sonrası yaşandı. Devre arasında Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi.

İrfan Can'ın gol anında herhangi bir tepki vermemesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, birçok futbolsever oyuncunun bu tavrını gündeme taşıdı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalit:

Birçok oyuncu geldiği takıma karsı gol sevinci yapmıyo abartmıyo bazen gol bile atıyolar yine sevinmiyolar niye ilk defa olmus gibi nanse ediyonuz???

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFahri Doğan:

ßence gole üzülmesinden ziyade 90 15 dk boyunca maç içinde fenerbahçe takımında gibi oynaması daha üzücüydü.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur yeni:

işin içinde Fener bahçe olunca herkes kamuoyu sus pus

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

haber yapmışlar daha ne susu manyakmısınız ?

yanıt0
yanıt1

