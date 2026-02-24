İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 90+5. dakikada öne geçtiği maçta 90+11'de gol yiyerek beraberliğe razı oldu. Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi. İrfan'ın gol anında herhangi bir tepki vermemesi futbolseverlerin gündemine oturdu.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
- Fenerbahçe, 90+5. dakikada öne geçti ancak 90+11. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı.
- Kasımpaşa'nın golü sonrası, devre arasında Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 90+5. dakikada öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle galibiyeti kaçırdı.
SON DAKİKA ŞOKU
Asensio'nun uzatma dakikalarında attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, maçın bitimine saniyeler kala kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.
İRFAN CAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TAVIR
Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise Kasımpaşa'nın golü sonrası yaşandı. Devre arasında Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi.
İrfan Can'ın gol anında herhangi bir tepki vermemesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, birçok futbolsever oyuncunun bu tavrını gündeme taşıdı.