İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı

İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı
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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı. Maçın sonucundan dolayı çok üzgün olduklarını ve taraftarlardan özür dilediklerini belirten Eğribayat, "Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

"KELİMELER BİR ARAYA GELMİYOR"

Maç sonu oldukça üzgün olan Eğribayat, "Çok üzgünüz. Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor" dedi.

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe forması ile bu sezon toplamda 20 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu karşılaşmalarda 21 gol yerken 7 maçta da kalesini gole kapattı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErtan Demirel:

Ne oldu egribayat bu isler diger rakipleri ve rakip takim taraftatlarini provake etmekle olmuyormus demekki ahlaksiz seni

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Haber YorumlarıGs:

aglamis m?i hep aglarlar zaten hahahahahah

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