İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan İran Milli Futbol Takımı, Antalya'daki kampında kuvvet ve kondisyon çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanı izleyen İranlı yaşlı bir kadın, gözyaşları içinde takıma dua ederek başarı diledi. Takım, 29 Mayıs'ta Gambiya ve 4 Haziran'da Mali ile hazırlık maçları yapacak, 26 kişilik kadro ise 1 Haziran'da açıklanacak.

İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran Milli Takımı Medya Departmanı'nın açıklamasına göre takım, sabah saatlerinde salonda kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirirken, akşam antrenmanını ise teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde yaptı.

İran Milli Takımı, antrenmanda özel bir konuğu da ağırladı. Mardan Antalya Kompleksi'ndeki çalışmayı yakından takip eden İranlı yaşlı bir kadın, antrenman sırasında gözyaşları içinde futbolcuların Dünya Kupası'nda başarılı olması için dua ederek takıma iyi dileklerini iletti.

Antrenmanın ardından teknik direktör Amir Ghalenoei tarafından sıcak şekilde karşılanan ve duaları için teşekkür edilen kadın, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
