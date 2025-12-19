İpler tamamen koptu! Mert Günok Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken kaleci hattında önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Mert Günok'un, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde önceliği orta saha, sol bek ve stoper bölgelerine verirken, kaleci transferini de gündeminde tutuyor. Siyah-beyazlıların, U23 kontenjanına uygun bir kaleci için arayışlarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un, forma giymemesi nedeniyle mutsuz olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde, tecrübeli kaleciyle ayrılık konusunun masaya yatırılacağı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyerek A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen 36 yaşındaki file bekçisinin, bu nedenle oynayabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

FORMAYI ERSİN'E DEVRETTİ

Sezon başında Avrupa kupası elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan Mert Günok, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretti. Deneyimli kaleci, sezon başında yönetim ve teknik heyet kararıyla kaptanlık görevini de bırakmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Son 8 haftadır yedek kulübesinde kalan Mert Günok'un, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor.