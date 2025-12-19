Haberler

İpler tamamen koptu! Mert Günok Beşiktaş'tan ayrılıyor

İpler tamamen koptu! Mert Günok Beşiktaş'tan ayrılıyor Haber Videosunu İzle
İpler tamamen koptu! Mert Günok Beşiktaş'tan ayrılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken, forma şansı bulmakta zorlanan kaleci Mert Günok'un gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kaleci transferini de gündemine aldı. Uzun süre kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Günok'un, mutsuz olduğu ve takviye yapılması durumunda ayrılık konusunun masaya yatırılacağı aktarıldı.

  • Mert Günok'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılı sonuna kadar devam ediyor.
  • Mert Günok, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyerek A Milli Takım kadrosunda yer almak istiyor.
  • Beşiktaş, ara transfer döneminde U23 kontenjanına uygun bir kaleci arayışını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken kaleci hattında önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Mert Günok'un, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde önceliği orta saha, sol bek ve stoper bölgelerine verirken, kaleci transferini de gündeminde tutuyor. Siyah-beyazlıların, U23 kontenjanına uygun bir kaleci için arayışlarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un, forma giymemesi nedeniyle mutsuz olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde, tecrübeli kaleciyle ayrılık konusunun masaya yatırılacağı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyerek A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen 36 yaşındaki file bekçisinin, bu nedenle oynayabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

FORMAYI ERSİN'E DEVRETTİ

Sezon başında Avrupa kupası elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan Mert Günok, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretti. Deneyimli kaleci, sezon başında yönetim ve teknik heyet kararıyla kaptanlık görevini de bırakmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Son 8 haftadır yedek kulübesinde kalan Mert Günok'un, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Emeklilik için borçlanma oranları değişti! 1 Ocak'tan itibaren yüzde 45 olacak

Emekli olmayı düşünenlere kötü haber! Artık daha fazla ödeyeceksiniz
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
MHP'den Leyla Zana'ya destek: Başbuğumuzun 'kızım' dediği bir şahsiyettir, nokta

MHP'den Leyla Zana'ya destek! Türkeş'in gündem olan sözünü hatırlattı
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak

Vatandaş mağdur olurken bankalar artık "Bize ne" diyemeyecek
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Hangi takıma gidecek? Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde

Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde
title