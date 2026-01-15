Haberler

Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A ekibi Inter, Galatasaray'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddetti. İtalyan ekibi, Hakan için en az 25 milyon euro bekliyor.

  • Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 15 milyon euro bonservis teklif etti.
  • Inter, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve oyuncudan 25 milyon euro gelir beklediğini iletti.
  • Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için rotasını bir kez daha Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevirmişti.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Inter ile görüşmelere başlayan Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için Inter'e 15 milyon euro bonservis teklifinde bulunmuştu. İtalyan devinden Galatasaray'a cevap geldi.

INTER'DEN GALATASARAY'A RET

HT Spor'da yer alan habere göre; Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi reddetti. İtalyan ekibinin yıldız oyuncudan 25 milyon euro gelir beklediği, bu rakamı Galatasaray'a ilettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlardsa 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, rakip kalelere 8 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Al ma yin. Gs olarak söylüyorum.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Sergen Yalçın, ''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek bir vedayı daha duyurdu

''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek kahreden haberi duyurdu
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi