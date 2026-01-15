Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Serie A ekibi Inter, Galatasaray'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddetti. İtalyan ekibi, Hakan için en az 25 milyon euro bekliyor.
- Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 15 milyon euro bonservis teklif etti.
- Inter, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve oyuncudan 25 milyon euro gelir beklediğini iletti.
- Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için rotasını bir kez daha Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevirmişti.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Inter ile görüşmelere başlayan Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için Inter'e 15 milyon euro bonservis teklifinde bulunmuştu. İtalyan devinden Galatasaray'a cevap geldi.
INTER'DEN GALATASARAY'A RET
HT Spor'da yer alan habere göre; Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi reddetti. İtalyan ekibinin yıldız oyuncudan 25 milyon euro gelir beklediği, bu rakamı Galatasaray'a ilettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlardsa 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, rakip kalelere 8 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.