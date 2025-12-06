Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter sahasında Como'yu 4-0 mağlup ederken, ev sahibi ekibin 3. golünü milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol ilk yarının da skorun oldu. Inter 59. dakikada Marcus Thuram'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi. 80. dakikada sahneye milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu çıktı ve farkı üçe çıkaran golü attı. 86. dakikada Carlos Augusto'nun topu ağlarla buluşturmasıyla Inter sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Inter puanını 30'a yükseltirken, Como ise 24 puanda kaldı. - İSTANBUL