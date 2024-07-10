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Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşarak en fazla takipçiye sahip Türk futbolcu oldu. EURO 2024'te de adından söz ettirmeyi başaran Arda, turnuva boyunca 1 milyonu aşkın takipçi kazandı.

İspanyol devi Real Madrid'de oynayan genç yıldızımız Arda Güler, dünya çapında üne kavuştu. A Milli Takımımız ile Euro 2024'te de fırtına gibi esen Arda, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN TÜRK FUTBOLCU OLDU

Yetenekleri ve oynadığı futbolla dünyanın en önde gelen futbolcularından biri haline gelen Arda Güler, sosyal medyada rekor kırdı. Arda, Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçisi olan Türk futbolcu unvanını eline geçirdi.

Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşan Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu

EURO 2024'TE 1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİ KAZANDI

Arda Güler, EURO 2024'e Gürcistan maçında attığı muhteşem gol ile tüm dünyanın dikkatini çekti. 19 yaşındaki genç yetenek, uluslararası medya tarafından manşetlere taşınırken, EURO 2024 başladığından bu yana Instagram'da 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Perwer:

Zaten Arda Güler dışında kaydadeğer bir Türk futbolcu bulunmuyor.

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Leven Ergün:

BOŞ TENEKE EMRE ALPAY ABİSİ YOLUNDA

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Müslüm Yıldız:

Mesut Özil var,28 milyon takipçiyle :)

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Yahya Öksüz:

muslum futbol oynamanın bır vaktı zamanı var mesut alman mılı takımının en ıyısıydı .tabıkı gelecek gececek

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Yahya Öksüz:

ardanın ayagını gelıstırmek ıcın kımseye ıhtıyacı yok taktık bılgı ıcın ıyı bır hocaya vucud gelısımı ıcın .kas gelısımı ıcın .bır uzmana bukadar

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