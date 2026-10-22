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İngiltere Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Brian McDermott: Dünya Kupası Formatı Acımasız

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İngiltere Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Brian McDermott: Dünya Kupası Formatı Acımasız
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İngiltere Ragbi Milli Takımı Dünya Kupası'nda Tonga'ya yenilince tur atlama şansını kaybetti. Tonga'nın Samoa'yı yenmesi gerekiyor. İngiltere-Fransa maçı ise zorlu geçecek.

İngiltere Ragbi Ligi Milli Takımı Teknik Direktörü Brian McDermott, Dünya Kupası’nın formatını “acımasız” olarak nitelendirdi. Turnuvaya Tonga yenilgisiyle başlayan İngiltere, gruptan çıkabilmek için artık başka maçların sonuçlarına bağlı kaldı.

İngiltere, geçen cumartesi Tonga’ya ağır bir yenilgi aldı. Bu sonucun ardından yarı final şansını sürdürebilmesi için Tonga’nın gelecek hafta grubun son maçında Samoa’yı yenmesi gerekiyor. Bu senaryoda İngiltere ile Samoa averajla ayrılacak. Ancak Samoa’nın turnuvaya Fransa’yı 78-4 gibi farklı bir skorla yenerek başlaması, İngiltere’nin işini oldukça zorlaştırıyor.

İngiltere, grubundaki ikinci maçında cumartesi günü Avustralya’nın Perth kentinde Fransa ile karşılaşacak.

"Tek maç kaybetmek bile çok ağır"

Maç öncesi açıklama yapan McDermott, “Tek bir maç kaybetmenin bedeli o kadar ağır ki, işleri düzeltmek için neredeyse ikinci bir şansımız yok” dedi. McDermott, “Hâlâ küçük de olsa tur atlama şansımız var ve buna odaklanıyoruz. Ama daha ilk turda ayakta sayılmak zorunda kalmamız çok acımasız” diye konuştu.

Format neden tartışma yarattı

Fransa’nın 2023’te turnuvaya ev sahipliği yapmaktan çekilmesinin ardından bu yılki Dünya Kupası’nda erkek takım sayısı 10’a düşürüldü. Bu nedenle uygulanan karmaşık format, dünyanın en güçlü beş takımından birinin daha ilk aşamada elenmesine yol açıyor.

Favoriler Avustralya ve Yeni Zelanda ise Fiji ve Cook Adaları ile birlikte klasik dörtlü bir grupta yer aldı. Bu sayede iki takımın yarı final bileti neredeyse garanti görünüyor.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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