İngiltere, Kadınlar EURO 2025'te Şampiyon Oldu
2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 3-1 yenerek şampiyon oldu. Bu zaferle İngiltere, ardı ardına ikinci kez kupayı kazandı.
2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2025) finalinde İngiltere, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 3-1 yenerek şampiyon oldu.
İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta oynanan maçın ilk yarısını İspanya, 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle 1-0 önde kapattı.
Maçın 57. dakikasında İngiltere, Alessia Russo'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve final müsabakası uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve mücadelede penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında İspanya'ya 3-1 üstünlük kuran İngiltere, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
İngilizler, 2022 yılının ardından bir kez daha zafere uzanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.